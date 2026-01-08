Σοκ προκαλεί υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας σε παιδιά στο Ηράκλειο, για χάρη της οποίας συνελήφθη από τις αρχές ένα ζευγάρι από χωριό της Μεσαράς, το οποίο φέρεται να κακοποιούσε δύο από τα πέντε παιδιών- της οικογένειας.

Σύμφωνα με την δικογραφία, ο πατέρας κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, ενώ σε βάρος της μητέρας έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για ενδοοικογενειακές απειλές και σωματικές βλάβες.

Οι καταγγελίες εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από το αρμόδιο Γραφείο της Ασφάλειας Ηρακλείου, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και της ευαλωτότητας των φερόμενων θυμάτων.

Την υπόθεση φέρεται να έφερε στο φως ο γιος της οικογένειας, ο οποίος προέβη σε καταγγελία, ενώ διαμένει στο Λασίθι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιστατικά αφορούν την 22χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης, καθώς και 15χρονη ανήλικη.

Κάτι άλλο που διερευνάται και περιλαμβάνεται και καταγγελία είναι ότι η 22χρονη έμεινε έγκυος κατόπιν βιασμού και ότι το παιδί που γεννήθηκε δόθηκε για υιοθεσία στη βόρεια Ελλάδα.

Οι κατηγορούμενοι επικαλούνται την αθωότητά τους, με τον πατέρα να δηλώνει πρόθυμος να υποβληθεί σε εξέταση DNA, ενώ αναφέρουν ότι οι ισχυρισμοί της ανήλικης συνδέονται με οικογενειακές διαφωνίες.

Σημειώνεται, ότι η οικογένεια και ειδικότερα η 22χρονη παρακολουθούνται εδώ και καιρό από την Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου.