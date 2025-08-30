Μενού

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 3 μέτρων στις Μαλάδες

Αγωνία για τον 12χρονο που έπεσε από μπαλκόνι στις Μαλάδες Ηρακλείου.

Ένα 12χρονο αγόρι βρέθηκε στο κενό από ύψος 3 μέτρων στις Μαλάδες Ηρακλείου, στην Κρήτη καθώς σήμερα (30/08) έπεσε από μπαλκόνι. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανήλικος έπεσε υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες από μπαλκόνι πρώτου ορόφου οικοδομής όπου βρισκόταν με τον πατέρα του, ενώ όταν τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε τις αισθήσεις του και δεν έφερε σοβαρούς τραυματισμούς.

Το 12χρονο παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

 

