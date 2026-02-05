Ηράκλειο: Συνελήφθη 13χρονος που χτύπησε συνομήλικό του - Στο νοσοκομείο το θύμα

Στη σύλληψη ενός 13χρονου στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, ο ανήλικος χθες χτύπησε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε συνομήλικό του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Εκτός από τον ανήλικο, συνελήφθη και η 34χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
- Τραγωδία στη Χίο: Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε θερμική κάμερα - Τι απαντά το Λιμενικό
- Η τραγωδία με την πτώση του C-130 στο όρος Όθρυς - Οι 63 νεκροί και το «κρυφό» φορτίο
- Καιρός: Λασποβροχές και ισχυρές καταιγίδες σήμερα - Οι περιοχές όπου χρειάζεται προσοχή
- Σενάριο επιστροφής της Ελένης Τσολάκη στο Open - Η ανοιχτή πόρτα και οι συζητήσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.