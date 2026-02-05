Μενού

Ηράκλειο: Συνελήφθη 13χρονος που χτύπησε συνομήλικό του - Στο νοσοκομείο το θύμα

Συνελήφθη 13χρονος που επιτέθηκε και χτύπησε συνομήλικό του στο Ηράκλειο. Χειροπέδες και στην 34χρονη μητέρα του.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Στη σύλληψη ενός 13χρονου στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, ο ανήλικος χθες χτύπησε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε συνομήλικό του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Εκτός από τον ανήλικο, συνελήφθη και η 34χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

