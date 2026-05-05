Το Ιράν απαντά για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ: Η Νότια Κορέα ερευνά τη φωτιά στο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έπληξαν επτά ιρανικά «γρήγορα σκάφη» στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να καθοδηγήσει τα ακινητοποιημένα πλοία έξω από τον Κόλπο μέσω της σε μεγάλο βαθμό κλειστής πλωτής οδού.

Τα ΗΑΕ και η Νότια Κορέα ανέφεραν και οι δύο επιθέσεις σε πλοία στο ζωτικής σημασίας τη Δευτέρα. Τα ΗΑΕ ανέφεραν επίσης ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο πετρελαϊκό λιμάνι Φουτζέιρα μετά από ιρανική επίθεση.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk δήλωσε στο BBC ότι ένα από τα πλοία της με αμερικανική σημαία εξήλθε με επιτυχία από το Στενό με αμερικανική στρατιωτική προστασία - υπό αυτό που ο Τραμπ αποκάλεσε «Ελευθερία» (Project Freedom).

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα γεγονότα στο στενό «καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση». Πρόσθεσε: «Το Project Ελευθυρία είναι Project Αδιέξοδο».

Η Maersk δήλωσε ότι η διέλευση ενός από τα εμπορικά της πλοία «ολοκληρώθηκε χωρίς περιστατικά και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και αβλαβή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Η Τεχεράνη απάντησε μπλοκάροντας την κρίσιμη πλωτή οδό από την οποία συνήθως διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στις αρχές Απριλίου, οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός, βάσει της οποίας το Ιράν τερμάτισε τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, αλλά λίγα πλοία έχουν καταφέρει να διέλθουν από το στενό από τότε. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης τον δικό τους αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ιράν για επίθεση στα ΗΑΕ: «Κανένα σχέδιο στοχοποίησης»

Οι δηλώσεις που κυκλοφορούν από κρατικές πηγές που συνδέονται με τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες αποδίδονται σε ανώτερους Ιρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίες λένε ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα ΗΑΕ.

Footage captures the moments after a drone caused a fire at an oil facility in Fujairah.



The UAE says Iran fired 15 missiles and four drones on Monday, while Iranian state media is indicating Iran wasn’t behind the attack. pic.twitter.com/G7SimR4JCS — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 4, 2026

Αυτό προήλθε από προσωπικό που συνδέεται με τον στρατό, το οποίο δηλώνει ξεκάθαρα ότι αυτές οι επιθέσεις δεν στοχεύονταν ούτε διεξήχθησαν από το ιρανικό έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό έρχεται μετά τα μέτρα κλιμάκωσης στο Στενά του Ορμούζ, την ανάπτυξη των Αμερικανών για τη συνοδεία πλοίων που προσπαθούν να περάσουν από αυτό το στρατηγικό σημείο συμφόρησης, και τη σαφή δήλωση του IRGC ότι δεν θα επιτρέψει σε αυτά τα πλοία ή σε πλοία που συνδέονται με τους αντιπάλους του να κινούνται ελεύθερα μέσω της πλωτής οδού.

Η απάντηση της Νότιας Κορέας μετά τις επιθέσεις

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, όπως μεταφέρει το Al Jazeera,δήλωσε ότι η αιτία της πυρκαγιάς σε ένα νοτιοκορεατικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ θα προσδιοριστεί μόνο όταν το πλοίο φτάσει στο λιμάνι.

«Η ακριβής αιτία του ατυχήματος θα διαπιστωθεί μετά τη ρυμούλκηση του πλοίου και την αξιολόγηση των ζημιών του», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο το υπουργείο.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, δεν καταγράφηκαν θύματα μεταξύ των 24 μελών του πληρώματος του πλοίου - 18 αλλοδαποί και έξι Νοτιοκορεάτες - που επέβαιναν εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας, το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο σε ύδατα κοντά στα ΗΑΕ στο Στενό του Ορμούζ όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα στην πλατφόρμα του Truth Social ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αυτό που περιέγραψε ως νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο. Η ναυτιλιακή εταιρεία HMM, η οποία εκμεταλλεύεται το πλοίο, δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής κάποια επίθεση.

Το Yonhap, επικαλούμενο έναν υπάλληλο της HMM, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές «αν υπήρξε εξωτερική επίθεση ή αν η έκρηξη προκλήθηκε από εσωτερικό πρόβλημα στο πλοίο». Το πλοίο αναμένεται τώρα να μεταφερθεί στο Ντουμπάι με ρυμουλκό τις επόμενες ημέρες.