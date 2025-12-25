Ηρωίνη πάνω από τα καζάνια: Το εύρημα που άναψε συναγερμό σε φυλακές της Κρήτης

Παραμονή Χριστουγέννων στα Χανιά, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών της Αγυιάς εντόπισαν ποσότητα ναρκωτικών κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού ελέγχου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretapost.gr, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στον χώρο των μαγειρείων, όπου οι υπάλληλοι εντόπισαν στην οροφή του υπό κατασκευή ανελκυστήρα οκτώ φιξάκια ηρωίνης, συνολικού βάρους 4,4 γραμμαρίων.
Το εύρημα έχει σημάνει συναγερμό στη διοίκηση των φυλακών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, τόσο για τον τρόπο εισαγωγής των ναρκωτικών όσο και για το ποιοι κρατούμενοι ή εξωτερικοί συνεργοί μπορεί να εμπλέκονται.
- Ξέσπασμα Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Απόλυτη χυδαιότητα»
- Politico: Πώς η ακροδεξιά «οικειοποιήθηκε» τα Χριστούγεννα - Το περιτύλιγμα μιας ιδεολογίας
- Παππούς Πάριος και η πιο γλυκιά «ορχήστρα» του: 4 γιοι, 4 εγγόνια, 3 νύφες και 2 σκυλιά
- Πόσο χρονών ήταν η Μαρία όταν γέννησε τον Ιησού; Η επιστημονική απάντηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.