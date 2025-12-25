Μενού

Ηρωίνη πάνω από τα καζάνια: Το εύρημα που άναψε συναγερμό σε φυλακές της Κρήτης

Εντοπίστηκαν 8 φιξάκια ηρωίνης στα μαγειρεία των φυλακών Αγυιάς και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύρματα φυλακών | INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
Παραμονή Χριστουγέννων στα Χανιά, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών της Αγυιάς εντόπισαν ποσότητα ναρκωτικών κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretapost.gr, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στον χώρο των μαγειρείων, όπου οι υπάλληλοι εντόπισαν στην οροφή του υπό κατασκευή ανελκυστήρα οκτώ φιξάκια ηρωίνης, συνολικού βάρους 4,4 γραμμαρίων.

Το εύρημα έχει σημάνει συναγερμό στη διοίκηση των φυλακών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, τόσο για τον τρόπο εισαγωγής των ναρκωτικών όσο και για το ποιοι κρατούμενοι ή εξωτερικοί συνεργοί μπορεί να εμπλέκονται.

 

