Ήρθαν «για να μείνουν»: Αγρότες έστησαν ψησταριές, σόμπες και σκηνές για τα μπλόκα

Αμετακίνητοι στην απόφασή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι στήνουν ολοένα και περισσότερα μπλόκα ανά την Ελλάδα.
Στην Καρδίτσα και τον Ε65, ένα από τα βασικά αγροτικά μπλόκα, οι αγρότες «στρατοπεδεύουν» στήνοντας, πέρα από τα τρακτέρ, σκηνές, κιόσκια, ψησταριές και αυτοσχέδιες σόμπες. Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, στο σημείο παραβρίσκεται αστυνομική δύναμη.
