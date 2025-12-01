Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, καθώς στον Ε65 της Καρδίτσας, στη Νίκαια της Λάρισα, στον Ορχομενό, παραμένουν τα τρακτέρ στο οδόστρωμα, στα διόδια Μαλγάρων κλειστό θα παραμείνει σήμερα (1/12) το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα ανοίξει κανονικά.

Παράλληλα, οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες αγρότες στη Λάρισα πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο τρίτος αγρότης νοσηλεύεται, λόγω τραυμάτων που προκλήθηκαν μετά την επίθεση της αστυνομίας και αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα.

Όπως έγινε γνωστό, λΛίγο πριν από τις 15:30, οι αγρότες του δήμου Δέλτα, που έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, «το ρεύμα προς Αθήνα, αν ανοίξει, αυτό θα γίνει μετά τις 21:00».

Νέα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Στα διόδια Μαλγάρων στήθηκε από το πρωί της Δευτέρας μπλόκο αγροτών από κοντινές περιοχές. Από τις 11.00 το πρωί παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο οδόστρωμα, με μία κίνηση πυο αιφνιδίασε τις αρχές.

Αρχικά έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στη συνέχεια οι αγρότες ανέβασαν και άλλα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο ωστόσο θα ανοίξει κανονικά. Κλειστό θα παραμείνει καθ' όλη την ημέρα το ρεύμα προς Αθήνα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τους αγρότες στο μπλόκο και υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν τίμιο αγώνα, ενώ οαράλληλα επιτέθηκε για μία ακόμα φορά στην κυβέρνηση.

Επιπλέον, όπως προανήγγειλε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, μπλόκα αναμένεται να στηθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας από την Τρίτη.

Παράλληλα, παραμένουν στο μπλόκο του Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι το απόγευμα αναμένεται να προχωρήσουν σε νέα συνέλευση το απόγευμα, προκειμένου να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και άλλες μορφές δράσεων και παρεμβάσεων.

Στη Λάρισα, από το μεσημέρι της Κυριακής παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών. Τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί κατά μήκος του οδοστρώματος, σχηματίζοντας μπλόκο που διακόπτει πλήρως την κυκλοφορία, ενώ δεκάδες ακόμη μηχανήματα από όλη τη Θεσσαλία και γειτονικές περιοχές αναμένονται να ενισχύσουν τις επόμενες ώρες το σημείο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Προθεσμία στους δύο συλληφθέντες αγρότες στη Λάρισα

Προθεσμία για να απολογηθούν εξασφάλισαν οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποίησεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη δικαστική διαδικασία να μετατίθεται για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως τότε, ενώπιον της νέας εξέτασης της υπόθεσης, ενώ ο τρίτος δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας υπήρχε από το πρωί έντονη παρουσία αγροτών, που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τους συναδέλφους τους και να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις των τελευταίων ημερών.

Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε πάντως, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών: «Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και διεκδίκησης. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση.

Να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει τους φόρους του».

Σχετικά με τις πληρωμές των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε παντού. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για ταχύτερες πληρωμές, αλλά η κυβέρνηση οφείλει να βάλει πάνω από όλα την εφαρμογή του νόμου.

Η αστυνομία με τρόπο που εκείνη θα επιλέξει θα επιβάλει το νόμο και οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί.

Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα. Με καθυστέρηση ενός μήνα δίνει περισσότερα χρήματα από άλλες χρονιές.

Η διαδικασία θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν, περισσότερα σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Έχουμε μειώσει φόρους. ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο».