Ισχυρές βροχές στην Αθήνα: Ξεκίνησαν τα προβλήματα με τοπικές πλημμύρες

Ισχυρές καταιγίδες άρχισαν να πλήττουν περιοχές της Αθήνας από τις 11:30 και μετά σήμερα (24/12), με συσσωρεύσεις υδάτων να καταγράφονται σε αρκετά σημεία.

Στιγμή από τις βροχές στην Αθήνα, 24/12/2025
Στιγμή από τις βροχές στην Αθήνα, 24/12/2025 | Orange Press Agency
Ισχυρές βροχές άρχισαν να πλήττουν περιοχές της Αθήνας από τις 11:30 και μετά σήμερα (24/12), με συσσωρεύσεις υδάτων να καταγράφονται σε αρκετά σημεία, όπως καταγράφει η κάμερα του Orange Press.

Την Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων) τις πρωινές ώρες προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα, που βαθμιαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας (συμπερ/μένων των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 25/12 (Χριστούγεννα), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος.

 

