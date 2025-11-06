Μενού

Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Η έκρηξη προήλθε από την κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Ωκεανίδων στο Νέο Κόσμο.

Το διαμέρισμα στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη | Orange Press Agency
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Νέο Κόσμο λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε από την κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Ωκεανίδων, με την τζαμαρία να σπάει και να εκτοξεύονται κρύσταλλα σε όλο τον δρόμο, μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο.

Οι ίδιες πηγές πληροφόρησης αναφέρουν πως στο εσωτερικό του διαμερίσματος βρισκόταν μόνο μία ηλικιωμένη γυναίκα που κατάφερε και βγήκε από το εσωτερικού του σπιτιού της και είναι καλά στην υγεία της.

Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ, ενώ στο σημείο υπάρχει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής παρά το γεγονός ότι η φωτιά που προκλήθηκε ήταν μικρής έκτασης και περιορίστηκε αμέσως.

