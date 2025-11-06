Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Νέο Κόσμο λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε από την κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Ωκεανίδων, με την τζαμαρία να σπάει και να εκτοξεύονται κρύσταλλα σε όλο τον δρόμο, μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο.

Οι ίδιες πηγές πληροφόρησης αναφέρουν πως στο εσωτερικό του διαμερίσματος βρισκόταν μόνο μία ηλικιωμένη γυναίκα που κατάφερε και βγήκε από το εσωτερικού του σπιτιού της και είναι καλά στην υγεία της.

Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ, ενώ στο σημείο υπάρχει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής παρά το γεγονός ότι η φωτιά που προκλήθηκε ήταν μικρής έκτασης και περιορίστηκε αμέσως.