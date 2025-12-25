Ισχυρή έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο ανήμερα Χριστουγέννων – Σοβαρές ζημιές και έρευνες της ΕΛΑΣ

Ισχυρή έκρηξη ταρακούνησε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα σε υποκατάστημα τράπεζας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:20 τα ξημερώματα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους που πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους.

Ο μηχανισμός, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είχε τοποθετηθεί στην πλευρά του καταστήματος επί της οδού Σαλαμίνος, σε μικρή απόσταση από την κεντρική είσοδο.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε ολοκληρωτικά τη βιτρίνα της τράπεζας, προκάλεσε σοβαρές φθορές στο εσωτερικό και έσπασε τζάμια σε πολυκατοικίες και σταθμευμένα οχήματα περιμετρικά του σημείου.

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα προς την Ελληνική Αστυνομία, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα των δραστών. Από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτει ότι στόχος ήταν τα ΑΤΜ, καθώς ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε απόσταση από αυτά.

Άμεσα στο σημείο έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εξετάζει τα υπολείμματα του μηχανισμού και συλλέγει στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια «εκκωφαντική έκρηξη» που ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα, με αρκετούς να αναφέρουν ότι ένιωσαν τους τοίχους των σπιτιών τους να δονείται. Παρά τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.