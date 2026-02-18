Ισχυρός Βαρδάρης «χτυπά» τη Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις συγκοινωνίες

Ο Βαρδάρης σαρώνει από χθες το απόγευμα τη Θεσσαλονίκη προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην πόλη, με τις ριπές του ανέμου να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ και τον Θερμαϊκό να «φουσκώνει» και τα φουρτουνιασμένα κύματα να βγαίνουν στον παραλιακό μέτωπο.

Η εικόνα του Θερμαϊκού είναι επικίνδυνη, καθώς τα κύματα βγαίνουν στην ακτή, δημιουργώντας δυσκολίες για πεζούς και οχήματα.

Πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, διακοπές ρεύματος και δυσκολίες στις συγκοινωνίες συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από το πρωί, επεμβαίνοντας μέχρι στιγμής σε 32 περιστατικά για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικειμένων μέσα στην πόλη.

Σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, οι επιχειρήσεις έφτασαν συνολικά τις 88 για κοπές δέντρων και τις 33 για αφαιρέσεις αντικειμένων. Παρά την ένταση των φαινομένων, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα και στο αεροδρόμιο, ενώ αρκετές περιοχές αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος.