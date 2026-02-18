Προβληματισμός και νεύρα στο Open για τα νούμερα του «The Real View» - Οι συζητήσεις και η... προτεραιότητα

Δεν έχει αποφέρει το παραμικρό όφελος στη βραδινή ζώνη του Open το γυναικείο talk show «Real View». Αντίθετα κινείται σταθερά σε τηλεθέαση κάτω από το μέσο όρο του σταθμού και στα δύο κοινά ενώ έχει γίνει επανειλημμένα και πόλος αρνητικής δημοσιότητας εξαιτίας της στάσης που κρατούν τηλεοπτικά κάποιες εκ των παρουσιαστριών.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως η εκπομπή προοριζόταν αρχικά για τη μεσημεριανή ζώνη ωστόσο όταν αποφασίστηκε οριστικά και αμετάκλητα να δοθεί έγκριση στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα «Ώρα για ψυχαγωγία» και προκειμένου να μην «παγώσει» η παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη αποφασίστηκε η μετακόμιση στο prime time.

Τώρα ο προβληματισμός για το μέλλον της εκπομπής είναι έντονος χωρίς όμως να έχουν παρθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις. Στην παρούσα φάση προτεραιότητα έχει τόσο για το Open όσο και για τον Νίκο Κοκλώνη το «Just the two of us» και η πρεμιέρα του «Αδύναμου Κρίκου» με την Μαρία Μπακοδήμου.