Απεργία ταξί: Νέα πορεία σήμερα προς το αεροδρόμιο – Παρατείνεται το «χειρόφρενο»

Για δεύτερη μέρα με «σηκωμένο χειρόφρενο» οι επαγγελματίες οδηγοί Ταξί, ενώ είναι σε εξέλιξη οι οι απεργιακές κινητοποιήσεις του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (στις 6:00 π.μ), ενώ ταυτόχρονα 48ωρη απεργία για σήμερα Τετάρτη 18 και για αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), με στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή.
Σήμερα, Τετάρτη 18/2, στις 11:00 π.μ., οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στη συμβολή Αντιγόνης και Λ. Αθηνών και στη συνέχεια πορεία προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία χωρίς οχήματα προς το Μέγαρο Μαξίμου. Για επείγουσες μετακινήσεις υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί ή στη Γραμματεία του ΣΑΤΑ (210 52 39 524).
