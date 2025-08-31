«Ίσως δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο»: Βρετανός travel expert εξηγεί το λάθος που κάνουν τα ελληνικά νησιά

Η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Από την Κρήτη μέχρι την Κέρκυρα, οι ταξιδιώτες αλλάζουν προτεραιότητες, αναζητώντας αυθεντικές εμπειρίες και λιγότερο κορεσμένους προορισμούς.

Όπως επισημαίνει ο travel expert, Simon Calder, η χώρα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, εγκαταλείποντας το μοντέλο του μαζικού τουρισμού που εξαντλεί τους πόρους και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο travel expert επισημαίνει :

«Στην Αθήνα, οι ντόπιοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον πολλαπλασιασμό των Airbnb και την υποβάθμιση της κοινοτικής ζωής, ισχυριζόμενοι ότι οι κεντρικές γειτονιές μετατρέπονται σε «τουριστική Disneyland».

Η Σαντορίνη και η Μύκονος πληρώνουν το τίμημα του υπερτουρισμού

Η Σαντορίνη, σύμβολο του ελληνικού τουρισμού, αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση. Σύμφωνα με στοιχεία του 2024, οι αεροπορικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 24,4%. Οι τουρίστες πλέον παραπονιούνται για την υπερπληρότητα, ενώ η καθημερινή άφιξη έως και 18.000 επισκεπτών μέσω κρουαζιέρας έχει εξαντλήσει τις υποδομές του νησιού.

«Στη Σαντορίνη, ακόμη και οι τουρίστες παραπονιούνται για τον μεγάλο αριθμό τουριστών», ανέφερε μια έκθεση του 2024 .

Αντίστοιχα, η Μύκονος βλέπει πτώση στις κρατήσεις, με τους επισκέπτες να στρέφονται σε λιγότερο κορεσμένα νησιά.

Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση. Η έλλειψη νερού σε νησιά όπως η Σαντορίνη και η Ζάκυνθος οδηγεί σε ακραίες λύσεις, όπως η αγορά ιδιωτικού νερού για επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η κατασκευή πισινών και μεγάλων τουριστικών μονάδων συνεχίζεται αδιάκοπα, χωρίς μέριμνα για τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών.

Η κλιματική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση. Θερμοκρασίες άνω των 40°C ανάγκασαν την Ακρόπολη να κλείσει, ενώ πυρκαγιές έπληξαν νησιά όπως η Ζάκυνθος. Οι επιχειρηματίες επενδύουν σε βιώσιμες λύσεις, αλλά η έλλειψη κρατικής στήριξης παραμένει πρόβλημα.Η στροφή σε εναλλακτικούς προορισμούς

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες Ferryhopper και Ferryscanner καταγράφουν σημαντική μείωση κρατήσεων για Σαντορίνη και Μύκονο, ενώ νησιά όπως η Λευκάδα, η Ιος και η Πάρος βλέπουν αύξηση άνω του 200%.

Η Λευκάδα, μάλιστα, σημείωσε άνοδο 1.167% στις κρατήσεις πλοίων από τη βρετανική αγορά.

Η τάση αυτή δείχνει ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν πιο βιώσιμες και αυθεντικές εμπειρίες.

Τι συμβαίνει με την τουριστική παλίρροια

Η τουριστική παλίρροια στην Ελλάδα αλλάζει κατεύθυνση.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού χαιρετίζει τη στροφή προς πιο βιώσιμους και ποικίλους προορισμούς, ενώ η κυβέρνηση επενδύει 322 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση λιμένων και την ανάπτυξη χειμερινού τουρισμού.

Ωστόσο, η πίεση σε υποδομές παραμένει έντονη. Η Ζάκυνθος, με μόλις 40.000 κατοίκους, φιλοξένησε έξι εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2023, προκαλώντας κατάρρευση βασικών υπηρεσιών.

Η Ελλάδα καλείται να επαναπροσδιορίσει το τουριστικό της μοντέλο. Η βιωσιμότητα, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και η ισόρροπη ανάπτυξη είναι πλέον μονόδρομος.

Ο Ριτς Μπουθ τόνισε πως: «αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, κινδυνεύει η Ελλάδα να χάσει αυτό που την κάνει μοναδική».