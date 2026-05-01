Ίσως η πιο γρήγορη μεταβολή θερμοκρασίας στα χρονικά - Πού έπεσε 10 βαθμούς μέσα σε 2 ώρες

Μια εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 16:00 έως τις 18:00 η θερμοκρασία στον μετεωρολογικό σταθμό της ΔΕΘ έπεσε από περίπου 21°C στους 11°C.

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, πρόκειται για «εντυπωσιακά γρήγορη μεταβολή, με πτώση σχεδόν 10 βαθμών μέσα σε μόλις δύο ώρες».

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: Πρωτομαγιά με βουτιά του υδραργύρου, βροχές και βοριάδες - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός την Παρασκευή 1/5

Σύμφωνα με το Meteo βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στα κεντρικά και νότια τμήματα με βαθμιαία εξασθένηση και τις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ισχυροί και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά:

Για την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία σε Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και πιθανόν της Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12 βαθμούς), 9 έως 17 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου), 13 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 12 έως 17 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στον Πατραϊκό Κόλπο ισχυροί 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες, με βροχές κατά διαστήματα περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.