Από άνοιξη σε φθινόπωρο μέσα σε ένα βράδυ. Ο Μάιος έκανε την είσοδό του με αλλαγή σκηνικού στον καιρό. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, οι καιρικές συνθήκες δεν προβληματίζουν σε ότι αφορά τις αποδράσεις του τριημέρου με εξαίρεση το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο όπου οι εντάσεις του βοριά ίσως δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις Σάββατο και κυρίως Κυριακή.

Ο καιρός σήμερα Πρωτομαγιά

Με σημαντική πτώση θερμοκρασίας ο καιρός σήμερα Πρωτομαγιά σε όλη τη χώρα, ενώ οι βοριάδες ενισχύονται συνεχώς και στο Αιγαίο φτάνουν τα 8 μποφόρ. Οι βροχές κυριαρχούν στα κεντρικά ανατολικά και νότια ωστόσο θα είναι τοπικές και χωρίς μεγάλη ένταση για να προβληματίσουν. Δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και χιόνια σε ψηλά βουνά της ηπειρωτικής και βόρειας χώρας που ξεπερνούν τα 1000 μέτρα υψόμετρο.

Η θερμοκρασία κάνει βουτιά ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Αυτή η πτώση έχει ήδη γίνει αισθητή από το πρωί και σιγά σιγά ο κρύος καιρός θα επικρατήσει και νοτιότερα, σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες βλέπαμε θερμοκρασίες ακόμα και 27 βαθμών τις μεσημβρινές ώρες, σήμερα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 20 και σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα θα είναι και κάτω από τους 16 βαθμούς.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο ο καιρός δεν καλυτερεύει, ωστόσο οι περισσότερες βροχές εστιάζονται προς την πλευρά του Αιγαίου. Από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικά και από τη Χαλκιδική και νότια, ο καιρός θα είναι κλειστός, αλλά τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων δεν θα προβληματίζουν. Δυτικότερα και βορειότερα, θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Την Κυριακή, ο καιρός αναμένεται να ανοίξει, αν και στην περιοχή των Κυκλάδων και του ανατολικού νοτιοανατολικού Αιγαίου θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες. Ο άστατος καιρός περιορίζεται στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια με βαθμιαία εξασθένηση από το πρωί.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και εξασθένηση από το πρωί.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα από το πρωί στα ανατολικά θα σταματήσουν και στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα κεντρικά βόρειοι 4 με 6 με εξασθένηση από το πρωί, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νότια βαθμιαία θα ενισχυθούν.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Κυκλάδες από το μεσημέρι βαθμιαία θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στη δυτική Κρήτη πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι αργά το μεσημέρι.

Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

