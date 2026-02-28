Ισραήλ: Νεκροί ο υπουργός Άμυνας και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζαντέχ, και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που φέρονται να γνωρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, καθώς και μία περιφερειακή πηγή, τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με το NBC News ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι «μπορεί να έχουμε χάσει μερικούς διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα».

