Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι πλακώθηκαν στο ξύλο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι πιάστηκαν στα χέρια μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα χθες Σάββατο (13/9) και μάλιστα, στα social media κυκλοφορεί το σχετικό βίντεο.

Σε αυτό βλέπουμε δύο Ισραηλινούς και τρεις Παλαιστίνιους να χτυπάνε ο ένας τον άλλον με ιδιαίτερη βαρβαρότητα μπροστά από το μνημείο του Άγνωστο Στρατιώτη στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να τραυματιστεί, ενώ η ΕΛΑΣ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σε συνέχεια της από 13-9-2025 Ανακοίνωσης Γ.Α.Δ.Α. σχετικά με συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ δύο Ισραηλινών υπηκόων και τριών Παλαιστινίων μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη χθες το απόγευμα, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος προχώρησε στη σύλληψη των πέντε εμπλεκομένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα από αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν, τερματίζοντας το επεισόδιο.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κοντάρια, εκ των οποίων δύο από φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.