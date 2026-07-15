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Ισθμός Κορίνθου: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στο κανάλι

Συναγερμός το πρωί της Τετάρτης 15/7 στον Ισθμό της Κορίνθου. Εντοπίστηκε να επιπλέει σορός γυναίκας στο νερό.

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Ισθμός Κορίνθου
Ισθμός Κορίνθου | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI
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Θρίλερ στον Ισθμό της Κορίνθου το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Σύμφωνα με το korinthostv.gr σήμανε συναγερμός στις Αρχές όταν εντοπίστηκε σορός γυναίκας να επιπλέει στο κανάλι.

Οι άνδρες του Λιμενικού Ισθμίων που προσέγγισαν το σημείο εντόπισαν τη σορό και τη μετέφεραν στην ξηρά, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πρόκειται για μια γυναίκα, ηλικίας 40-45 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Προανάκριση κάνει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

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