Ιστιοφόρο ανοιχτά της Σύρου εξέπεμψε SOS: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης με Super Puma

Σήμα κινδύνου μεταξύ Σύρου και Μυκόνου εξέπεμψε σήμερα το βράδυ ένα ιστιοφόρο σκάφος με δύο επιβαίνοντες, με αποτέλεσμα να στηθεί τεράστια επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα.

Στην επιχείρηση, σύμφωνα με το ενημερωτικό του Λιμενικού, συμμετέχει και ένα ελικόπτερο Super Puma, ενώ οι καιρικές συνθήκες κρίνονται πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ.

Εκτός από το Super Puma επιχειρούν επίσης δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ δόθηκε εντολή στο Blue Star Delos να πλέει κοντά στο σημείο.

Το λιμενικό σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».