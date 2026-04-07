«Ήταν πρωτοβουλία του να αποχωρήσει»: Τι απαντά η ΕΡΤ στα σχόλια του Γιώργου Κακούση

Δύο μήνες μετά τη φερόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο των προγραμμάτων κατάρτισης της ΓΣΕΕ ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης προχώρησε σε ανάρτηση μέσα από την οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι η ΕΡΤ έσπευσε πρώτη να τον στιγματίσει για την υπόθεση.

«Σε αυτό το σημείο, θα ήταν άδικο να μην επισημάνω τα γρήγορα αντανακλαστικά του εργοδότη μου, της ΕΡΤ, ο οποίος μπαίνοντας στην ουσία της υπόθεσης, μού κοινοποίησε την Παρασκευή εξώδικο με την καταγγελία της Σύμβασης μας, σπεύδοντας πρώτος από όλους να με στιγματίσει.

Είχε προηγηθεί το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου η εφεύρεση του όρου «αναστολή συμβατικής σχέσης με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης» και ακολούθησε η απόφαση …σε δεύτερο βαθμό με την οποία κρίθηκα …ένοχος! Το τεκμήριο αθωότητας στα καλύτερα του!

Ως αιτία της καταγγελίας αναφέρεται ότι σταμάτησα δήθεν να παρέχω τις υπηρεσίες που προέβλεπε η σύμβαση …την οποία πάγωσαν οι ίδιοι!», αναφέρει σε μέρος της ανάρτησής του.

Τι υποστηρίζει η ΕΡΤ

Σύμφωνα με πηγές της ΕΡΤ ο Γιώργος Κακούσης ήταν εκείνος που πήρε την πρωτοβουλία να αποχωρήσει μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση στην οποία φερόταν ως εμπλεκόμενος.

«Κακώς λοιπόν κατηγορεί την ΕΡΤ για "γρήγορα αντανακλαστικά" σε ό,τι αφορά την καταγγελία της σύμβασής του με τη δημόσια τηλεόραση.

Επιπροσθέτως η διακοπή της συνεργασία του με την ΕΡΤ ήταν αυτονόητη καθώς ο ίδιος μετά την οικειοθελή αποχώρηση του σταμάτησε να προσφέρει τις δημοσιογραφικές του υπηρεσίες για τις οποίες άλλωστε είχε προσληφθεί», αναφέρουν πηγές της δημόσιας τηλεόρασης.