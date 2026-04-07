«Η ΕΡΤ έσπευσε πρώτη απ' όλους να με στιγματίσει»: Τι λέει ο Γιώργος Κακούσης για την υπόθεση Παναγόπουλου

«Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις» αναφέρει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης καταθέτοντας τη δική του εκδοχή δύο μήνες μετά τη δημοσιοποίηση διαρροών που τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο των προγραμμάτων κατάρτισης της ΓΣΕΕ.

Στην ανάρτησή του περιγράφει την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και τον επαγγελματικό του χώρο από την Οικονομική Αστυνομία, βάζει ερωτηματικά για τη χρονική συγκυρία των ενεργειών εις βάρος του και ασκεί κριτική στην ΕΡΤ που τον «στιγμάτισε» πρώτη από όλους.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση

«Δύο μήνες μετά την αποκάλυψη του «σκανδάλου» της ΓΣΕΕ, με τη συμμετοχή δημοσιογράφου που «ξέπλενε μαύρο χρήμα» όπως έλεγαν οι διαρροές της αρμόδιας Αρχής, νιώθω την ανάγκη να πω και εγώ δυο κουβέντες.

Πριν λίγες ημέρες, οκτώ ολόκληρες εβδομάδες μετά την δημόσια διαπόμπευσή μου από αυτές τις διαρροές, επισκέφθηκε το σπίτι μου (που είναι και έδρα της εταιρίας μου) κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας και ερεύνησε το χώρο για να βρει στοιχεία της «παράνομης» δράσης μου.

Για να πω την αλήθεια, αν έπρεπε να στοιχηματίσω ποια θα ήταν η πιο πιθανή ημέρα για να γίνει μια τέτοια επιχείρηση, θα πόνταρα από διαίσθηση την περασμένη Παρασκευή. Όπως η «αποκάλυψη» της Αρχής, έτσι και η συγκεκριμένη (δημοσιοποιημένη) έρευνα, έτυχε να συμπέσουν με αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συμπτώσεις, θα πει κανείς και προχωρώ παρακάτω: Οι άνθρωποι που ήρθαν εκεί, μου ζήτησαν με βάση τις εντολές που είχαν «όλα τα στοιχεία της συνεργασίας μου με την ΔΥΠΑ». Τους εξήγησα ότι με την ΔΥΠΑ όχι μόνο δεν έχω καμία συνεργασία αλλά αγνοώ ακόμα και που βρίσκονται τα γραφεία της.

Αφού έκαναν την έρευνα τους, πήραν στοιχεία από την συνεργασία μου με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ που είχα ήδη ταξινομήσει για να προετοιμάσω την επιχειρηματολογία μου και τα οποία στο σύνολο τους είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή όπου απαιτείται από το νόμο. Δηλαδή ήταν ήδη προσβάσιμα σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Κατάσχεσαν επίσης το κινητό μου τηλέφωνο και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσα για τη δουλειά μου, προκειμένου να ελέγξουν τις συνομιλίες μου.

Έως σήμερα - δυο μήνες μετά τη διαρροή των αγνών υποψιών της Αρχής- δεν έχει έρθει στα χέρια μου το περίφημο πόρισμα Βουρλιώτη αν και έχω υποβάλει σχετικό αίτημα. Άρα, αγνοώ πώς στοιχειοθετούνται οι «βάσιμες υπόνοιες» του με βάση οποίες διασύρθηκα. Θεωρώ περιττό να διευκρινίσω ότι σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις, τις οποίες ευχαρίστως θα παρείχα.

Σε αυτό το σημείο, θα ήταν άδικο να μην επισημάνω τα γρήγορα αντανακλαστικά του εργοδότη μου, της ΕΡΤ, ο οποίος μπαίνοντας στην ουσία της υπόθεσης, μού κοινοποίησε την Παρασκευή εξώδικο με την καταγγελία της Σύμβασης μας, σπεύδοντας πρώτος από όλους να με στιγματίσει.

Είχε προηγηθεί το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου η εφεύρεση του όρου «αναστολή συμβατικής σχέσης με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης» και ακολούθησε η απόφαση …σε δεύτερο βαθμό με την οποία κρίθηκα …ένοχος! Το τεκμήριο αθωότητας στα καλύτερα του!

Ως αιτία της καταγγελίας αναφέρεται ότι σταμάτησα δήθεν να παρέχω τις υπηρεσίες που προέβλεπε η σύμβαση …την οποία πάγωσαν οι ίδιοι!

ΥΓ: Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, κανείς δεν μου καταλόγισε ποτέ ότι εξέθεσα πηγές που με εμπιστεύθηκαν ή ότι δεν τήρησα το off the record. Αυτή τη στιγμή όμως το σύνολο των παλιών γραπτών συνομιλιών μου είναι προσβάσιμο σε παράγοντες που -πιστεύω- ότι θα το χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας τους…

Ελπίζω το δημοσιογραφικό απόρρητο να έχει την τύχη του τεκμηρίου αθωότητας…»