Καβάλα: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει και προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026 σε δασική έκταση, πάνω από την Καβάλα, παραπλεύρως της Εγνατίας Οδού. Σύμφωνα με το kavalapost.gr η φωτιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο το οποίο πήρε φωτιά εν κινήσει, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με τον οδηγό του να το αντιλαμβάνεται εγκαίρως και να σταματάει στην άκρη του δρόμου.

Στη συνέχεια η φωτιά άρχισε να επεκτείνεται πάνω από τον δρόμο, σε δασικό κομμάτι, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καβάλας να σπεύδει άμεσα με ισχυρή δύναμη και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το περιστατικό, πριν πάρει διαστάσεις, ενώ η Τροχαία διέκοψε τη ροή των οχημάτων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 29 πυροσβέστες με 2 ομάδες της 21ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, εθελοντές και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη.

Άμεσα οριοθετήθηκε #πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Καλαμίτσα Καβάλας. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα έχοντας κάψει χαμηλή βλάστηση και μερικά δέντρα παραπλεύρως του δρόμου ενώ προξένησε ζημιές σε μια ξύλινη κολόνα της ΔΕΗ. Στο σημείο παραμένει δύναμη της Πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις.