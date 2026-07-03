«Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί»: Ο λόγος που η Καινούργιου οδηγήθηκε στο νοσοκομείο

Στη θέση της στην παρουσίαση της «Super Κατερίνα» επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου μετά την αδιαθεσία της Πέμπτης, για την αποφώνηση της σεζόν. Η παρουσιάστρια εξήγησε το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο και που τα συμπτώματά του δεν έχουν υποχωρήσει εντελώς.

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«Καλημέρα σε όλους! Τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν, με συγχωρείτε δεν ήμουν χθες… Θα σας πω τι έπαθα. Έπαθα ίλιγγο θέσεως, είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί. Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι τρομακτικό, είναι αυτό που σε πιάνει ίλιγγος και δεν μπορείς να σηκωθείς, να κάνεις τίποτα, πανικοβάλλεσαι και καλό είναι να πας απευθείας στο νοσοκομείο.

Πήγα στο νοσοκομείο, μου έκαναν κάποιες ειδικές ασκήσεις, μου έδωσαν μια αγωγή. Αυτό συνήθως ξεκινάει από τα αυτιά, από τον λαβύρινθο… Ξέρω ότι είναι κάτι σύνηθες, πολλοί από εσάς το παθαίνετε. Θέλει ψυχραιμία και όλα καλά, ήταν αρκετά σοβαρό. Σήμερα είμαι κοντά σας, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολύ έντονες κινήσεις», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.



