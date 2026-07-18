Καβάλα: Η «γαλάζια πόλη» της Μακεδονίας που τα έχει όλα

Αμφιθεατρικά χτισμένη δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Βόρειου Αιγαίου, η Καβάλα είναι μία τις πιο γοητευτικές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
Ένας προορισμός τεσσάρων εποχών που συνδυάζει τη χαλαρότητα ενός παραθαλάσσιου θέρετρου με τον πολιτισμό και την ιστορία μιας πόλης που κουβαλά αιώνες μνήμης.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Γιατί καίγεται το Παρίσι με αφορμή ποδοσφαιρικούς αγώνες: Τα αίτια πίσω από τις συχνές ταραχές
- «Περιμέναμε μετρό, όχι να κινδυνεύουμε»: Στους δρόμους της Κυψέλης που πέρασε ο μετροπόντικας
- Την σκότωσε και πήγε στο καφενείο να δει τον Άγιαξ: Ένα αδιανόητα κυνικό έγκλημα
- Από το «Insomnia» στην «Οδύσσεια»: Ένα ψύχραιμο ranking για τις ταινίες του Νόλαν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.