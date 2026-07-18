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Καβάλα: Η «γαλάζια πόλη» της Μακεδονίας που τα έχει όλα

Μια πόλη που συνδυάζει μοναδικά ιστορία, αρχιτεκτονική, υπέροχες παραλίες, εξαιρετικό φαγητό και κοντινές αποδράσεις στη φύση.

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Παλιά πόλη Καβάλας
Παλιά Πόλη Καβάλας | Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock
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Αμφιθεατρικά χτισμένη δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Βόρειου Αιγαίου, η Καβάλα είναι μία τις πιο γοητευτικές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Ένας προορισμός τεσσάρων εποχών που συνδυάζει τη χαλαρότητα ενός παραθαλάσσιου θέρετρου με τον πολιτισμό και την ιστορία μιας πόλης που κουβαλά αιώνες μνήμης.

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