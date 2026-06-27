Μενού

Καβάλα: Ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε ο ναυαγοσωστικός πύργος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων

Ναυαγοσωστικός πύργος κατέρρευσε στην Καβάλα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 21χρονη ναυαγοσώστρια.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Διακομιδή ασθενούς από το ΕΚΑΒ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια 21χρονη ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, όταν κατέρρευσε, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, ο ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία.

Η ναυαγοσώστρια μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, για παροχή των πρώτων βοηθειών, και παραμένει για νοσηλεία. 

Τις απογευματινές ώρες χθες (26/6), το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ενημερώθηκε για την πτώση ναυαγοσωστικών πύργων στις παραλίες της Νέας Ηρακλείτσας, «Γλάστρες» του Παλιού, Καλαμίτσας και «Περιγιάλι» στην Καβάλα, από τους θυελλώδεις ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ