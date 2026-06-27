Μια 21χρονη ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, όταν κατέρρευσε, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, ο ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία.
Η ναυαγοσώστρια μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, για παροχή των πρώτων βοηθειών, και παραμένει για νοσηλεία.
Τις απογευματινές ώρες χθες (26/6), το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ενημερώθηκε για την πτώση ναυαγοσωστικών πύργων στις παραλίες της Νέας Ηρακλείτσας, «Γλάστρες» του Παλιού, Καλαμίτσας και «Περιγιάλι» στην Καβάλα, από τους θυελλώδεις ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.
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