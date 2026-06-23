Εξοργιστικό περιστατικό στη Θάσο: Ζήτησαν εισιτήριο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε καρκινοπαθή

Οργή προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε σε ferry boat της γραμμής Λιμένας Θάσου – Κεραμωτή, το απόγευμα της Δευτέρας (22/06), όταν το πλήρωμα φέρεται να ζήτησε από διασώστες του ΕΚΑΒ την καταβολή εισιτηρίου ύψους 39 ευρώ για τη μεταφορά ασθενοφόρου που εκτελούσε επείγουσα διακομιδή.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας, Κώστας Τσιτσιλικάκης, το ασθενοφόρο μετέφερε 75χρονο καρκινοπαθή από το Κέντρο Υγείας Πρίνου προς το Νοσοκομείο Καβάλας, σε μια απολύτως επείγουσα επιχείρηση.

Όπως αναφέρεται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για όχημα άμεσης επέμβασης που εκτελεί υπηρεσιακό έργο, οι υπεύθυνοι του πλοίου φέρονται να απαίτησαν την πληρωμή κομίστρου, αρνούμενοι να επιτρέψουν τη δωρεάν διέλευση του ασθενοφόρου.

Ο κ. Τσιτσιλικάκης κάνει λόγο για απαράδεκτη στάση, σημειώνοντας ότι ζητήθηκε κανονικά η έκδοση εισιτηρίου τόσο για το όχημα όσο και για το πλήρωμα. Όταν οι διασώστες αρνήθηκαν να καταβάλουν το ποσό, το εισιτήριο εκδόθηκε κανονικά, με την επισήμανση, «να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει».

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στη λογομαχία ενεπλάκη και ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος φέρεται να μίλησε σε έντονο ύφος προς τους διασώστες, επιμένοντας στην καταβολή του αντιτίμου, παρά το γεγονός ότι τα ασθενοφόρα παραδοσιακά διέρχονται δωρεάν από διόδια και πορθμεία στο πλαίσιο του επείγοντος έργου τους.

Το περιστατικό λαμβάνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις λόγω της κατάστασης του ασθενούς, ενός 75χρονου άνδρα με καρκίνο και νεφρική ανεπάρκεια, ο οποίος χρειαζόταν άμεση μεταφορά για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Καβάλας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον χώρο των διασωστών και ερωτήματα για τη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης σε μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης.