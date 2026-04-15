Μενού

Και επίσημα «Ντε Γκρες» ο Παύλος Γκλύξμπουργκ: Ήρθε η έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Reader symbol
Newsroom
Η τέως βασιλική οικογένεια
  • Α-
  • Α+

Ο τέως βασιλικός γόνος Παύλος Γκλύξμπουργκ, μαζί με τα αδέλφια του και τα πρωτότοκα παιδιά του, πλέον μπορούν να προσφωνούνται επίσημα με το επώνυμο «Ντε Γκρες» (Της Ελλάδος).

Η εξέλιξη ήρθε κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος του γόνου της έκπτωτης μοναρχίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο είχε αποδώσει εκ νέου στα μέλη του Δανογερμανικού οίκου και την ελληνική υπηκοότητα από το 2024.

Το ΣτΕ έκρινε συγκεκριμένα, με βάση την εκπομπή Buongiorno, πως το επίθετο Ντε Γκρες δεν προσκρούει στις ελληνικές διατάξεις και τη νομοθεσία, ενώ η αποδοχή του επιθέτου από τον οίκο των Γκλύξμπουργκ, είναι ουσιαστικά και αναγνώριση του επίσημου, μη βασιλευομένου πολιτεύματος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ