Μενού

Και μία ωραία εικόνα από τα μπλόκα: Αγρότες κέρασαν τούρτα για τα γενέθλια αστυνομικού

Αγρότες από τη μικρή κοινότητα της Εξοχής ετοίμασαν τούρτα για να γιορτάσουν τα γενέθλια της υποδιοικήτριας της αστυνομίας.

Reader symbol
Newsroom
γενέθλια έκπληξη στην αστυνομικό αγρότεσ εξοχή
Η γενέθλια έκπληξη στην αστυνομικό | TikTok @farma.to.voskotopi
  • Α-
  • Α+

Καθώς; οι αγρότες εντείνουν τα μπλόκα τους σε όλη τη χώρα, έχοντας συνήθως απέναντι την αστυνομία, δεν λείπουν οι στιγμές «ανθρωπιάς» που μας θυμίζουν ότι είμαστε όλοι ίσοι, όταν δεν πέφτουν κρότου λάμψης και γκλοπ.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είδαμε στο μπλόκο του τελωνείου Εξοχής, όπου η τοπική κοινωνία διατηρεί εγκάρδιες σχέσεις ακόμα και με την αστυνομία, με τους αγρότες να έχουν προετοιμάσει μία έκπληξη.

Ετοίμασαν συγκεκριμένα μία τούρτα για την υποδιοικήτρια της αστυνομίας, που βρισκόταν στην κινητοποίηση, για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Παράλληλα, της εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη συνεχή παρουσία της και τη φροντίδα της για την ασφάλειά τους.

@farma.to.voskotopi

-ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ-ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ 2025 #mploka2025🇬🇷🇬🇷 #police #αστυνομια #agriculture #farmer

♬ πρωτότυπος ήχος - Xrhstos Tsernios

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ