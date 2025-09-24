Και τα ταξί στο πλάι του Πάνου Ρούτσι: Αυτοκινητοπομπή την Πέμπτη για τους τρεις απεργούς πείνας

Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους δύο γονείς που κάνουν απεργία πείνας, έχουν προγραμματίσει, για αύριο Πέμπτη στις 12:00 το πρωί, οι οδηγοί ταξί στα γραφεία του ΣΑΤΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Θα κάνουν όπως αναφέρουν αυτοκινητοπομπή «στο πλευρό και προς υποστήριξη των τριών γονέων που δίνουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους, κάνοντας απεργία πείνας στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή».

Η ανακοίνωση του ΣΟΤΑ (Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής)