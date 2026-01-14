Καιρίδης και Ανεστίδης έβγαλαν τα «γάντια» στον αέρα: «Μας έχετε ταλαιπωρήσει - Καλά σας κάνουμε»

Σε μία έντονη στιχομυθία παρασύρθηκαν στον αέρα του ΣΚΑΙ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης και ο εκπρόσωπος των αγροτών από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο κ. Καιρίδης είπε στον αγροτοσυνδικαλιστή πως ήδη οι αγρότες είναι αποδέκτες μέτρων που τους ωφελούν και τα οποία δεν απολαμβάνουν άλλες κοινωνικές ομάδες, αναφέροντας:

«Επειδή είμαι και από τη Θεσσαλονίκη, και μας έχετε πάρα πολύ ταλαιπωρήσει…». Τότε, ο Κώστας Ανεστίδης απάντησε: «Και καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε».

Καιρίδης και Ανεστίδης στο «ρινγκ»

Παρεμβαίνοντας, ο παρουσιαστής, ρώτησε: «Γιατί; Γιατί καλά του κάνατε;», ο κύριος Καιρίδης απόρησε: «Σε εμάς καλά κάνατε; Στον ελληνικό λαό; Ταλαιπωρείτε τον ελληνικό λαό, από τον ελληνικό λαό ζητάτε τα χρήματα, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτά που ζητάτε…».

Ο κύριος Ανεστίδης ανταπάντησε «Να μιλήσουμε επί της ουσίας; Πετάτε την μπάλα στο καναβάτσο, κύριε Καιρίδη».

Νωρίτερα, οι δύο είχαν διαφωνήσει ως προς το εάν υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες που απολαμβάνουν ειδικές τιμές στο πετρέλαιο, με τον Κώστα Ανεστίδη να ισχυρίζεται πως οι αλιείς έχουν ακόμη πιο συμφέρουσες τιμές από τους αγρότες.

Ο Κώστας Ανεστίδης εκπροσωπεί τους αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων που θεωρούνται μεταξύ όσων θεώρησαν προσχηματική τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό χθες Τρίτη στο Μαξίμου.