Καιρός: Αιφνίδια πτώση του υδραργύρου στο τέλος της εβδομάδας - Οι συνθήκες του χειμώνα «έκπληξη»

Ο Σάκης Αρναούτογλου ενημέρωσε πως ο καιρός έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα χαρακτηρίζεται από γενικά αίθριο σκηνικό, με σποραδικές τοπικές βροχές και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο.

Προειδοποιεί ωστόσο και για αιφνίδιες μεταβολές που αναμένονται από το τέλος της εβδομάδας, με πιθανή πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα το αίθριο «τοπίο» θα διαρκέσει έως την Τετάρτη (9/9), με λίγες τοπικές βροχές σε περιορισμένες περιοχές.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου οι άνεμοι θα είναι πιο έντονοι. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα κυμανθούν γύρω στους 32-33°C, διατηρώντας το θερμό κλίμα.

Καιρός - Πότε κάνει φθινοπωρινή «στροφή»

Από την Πέμπτη και ειδικότερα προς την Παρασκευή, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές με αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα τοπικών βροχών, αρχικά στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου διαφαίνεται προοπτική για πιο οργανωμένη μεταβολή, με αυξημένες βροχοπτώσεις κυρίως στις δυτικές περιοχές. Ωστόσο, λόγω της χρονικής απόστασης της πρόγνωσης, ο Αρναούτογλου τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση.

Παράλληλα, η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά: Από τους 33°C στις αρχές της εβδομάδας, θα πέσει περίπου στους 31°C το τριήμερο Παρασκευή-Κυριακή, ενώ στις 15-16 Σεπτεμβρίου θα φτάσει κοντά στους 29-30°C.

Πώς θα κυλήσει ο χειμώνας - έκπληξη

Έναν γενικά ήπιο χειμώνα για την Ελλάδα «βλέπει» η τελευταία εποχική εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), με βάση αρχικά δεδομένα του Αυγούστου 2026.

Η εποχική εικόνα για τον χειμώνα 2026-2027 δείχνει αρνητική ανωμαλία στις χιονοπτώσεις πάνω από την Ελλάδα, δηλαδή τάση για συνολικά λιγότερες χιονοπτώσεις σε σχέση με τα κλιματικά φυσιολογικά επίπεδα της περιόδου Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

Ο χάρτης χιονόπτωσης του ECMWF | ECMWF

Το σήμα είναι περισσότερο εμφανές στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ αρνητικές αποκλίσεις καταγράφονται και σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου.

Στον χάρτη του ECMWF κυριαρχούν πάνω από τη χώρα κίτρινες, πορτοκαλί και σε αρκετές περιοχές πιο σκούρες πορτοκαλοκόκκινες αποχρώσεις, οι οποίες στην κλίμακα του συγκεκριμένου προϊόντος αντιστοιχούν σε αρνητική απόκλιση της χιονόπτωσης από τον μέσο όρο της κλιματικής περιόδου αναφοράς.