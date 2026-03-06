Καιρός: Ανατροπή στο ανοιξιάτικο τοπίο - Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, Παρασκεύη

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται να δούμε τις επόμενες ημέρες, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε ανατολικά και νότια τμήματα και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά, ωστόσο μικρή πτώση αναμένεται στα βόρεια το Σάββατο.

Σήμερα Παρασκευή (6/3), θα παρατηρηθούν αραιές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη με ομίχλες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Σάββατο (7/03)

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς.

Πρόγνωση Κυριακή (08/03)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Θεσσαλία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση Δευτέρα (09/03)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.