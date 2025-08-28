Παραμένει καλοκαιρινός ο καιρός καθώς νέα άνοδο θα παρουσιάσει από την Παρασκευή (29/08) η θερμοκρασία, ενώ οι άνεμοι υποχωρούν.

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο – διευθυντή Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr) οι μέρες που έρχονται θα είναι ζεστές, όμως οι συνθήκες δεν θα συνιστούν καύσωνα.

«Η Πέμπτη είναι η τελευταία μέρα με πολύ ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο και με θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές της χώρας είναι κοντά ή λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Από την Παρασκευή ξεκινάει μια σταδιακή εξασθένηση των ανέμων. Το Σάββατο και την Κυριακή οι άνεμοι θα είναι πολύ εξασθενημένοι και θα ξεκινήσει και άνοδος της θερμοκρασίας» σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος, σύμφωνα με το Orange Press Agency.

Όπως εξηγεί, «από το Σάββατο και μετά, για την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, με μέγιστες μέσες τιμές στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 35 βαθμούς. Πρόκειται για θερμοκρασίες που είναι υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή, αλλά δεν συνιστούν καύσωνα».

Ο καιρός της Παρασκευής

Σύμφωνα με το meteo.gr, την Παρασκευή (29/08) σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει καλός και ζεστός καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29-30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33-35, στη Θεσσαλία από 14 έως 32-34, στην Ήπειρο από 15 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 36-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-33, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29-30 βαθμούς.