Καιρός: Nέα κακοκαιρία και πτώση θερμοκρασίας βλέπει ο Μαρουσάκης - Πότε έρχεται

Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα, αλλά τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν νέα κακοκαιρία.

Κακοκαιρία στην Αττική
Βροχόπτωση στην Αττική | Eurokinissi
Βελτιώνεται ο καιρός με άνοδο θερμοκρασίας, καθώς απομακρύνονται τα βαρομετρικά χαμηλά που επηρέασαν τη χώρα, φέρνοντας τις κακοκαιρίες των τελευταίων ημερών.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων το Αιγαίο, χωρίς όμως βροχές. Ωστόσο τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν νέα κακοκαιρία από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Για σήμερα, Πέμπτη (9/10), αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στο ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο στα δυτικά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγα σήμερα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν μέχρι και νωρίς το μεσημέρι, ενώ οι θερμοκρασίες ξεκίνησαν από μονοψήφιες τιμές, ωστόσο το μεσημέρι ο υδράργυρος θα δείξει από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά ακόμα περισσότερο.

