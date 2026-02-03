Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αρκετή ηλιοφάνεια

Αισθητά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ασθενείς βροχές αναμένονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και των Σποράδων, στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, Πιερία και Ημαθία ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας από την κεντρική Στερεά Ελλάδα και νοτιότερα.

Στην Αττική, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, θα σημειωθούν νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ μικρές είναι οι πιθανότητες βροχής στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσουν νεφώσεις.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη βόρεια χώρα, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα βόρεια θα εκδηλωθεί παγετός.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Θράκη από -6 έως 6 βαθμούς, στη Μακεδονία από -4 έως 9-11, στην Ήπειρο από 2 έως 14-16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 0 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 4 έως 12 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως στην Κέρκυρα έως 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μέχρι το πρωί, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το πρωί περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης ασθενούς βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς.