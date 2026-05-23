Άκρως φθινοπωρινή μεταβολή παρουσίασε ο καιρός από νωρίς το μεσημέρι, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις προγνώσεις των μετεωρολόγων που είχαν προειδοποιήσει για την έλευση των φαινομένων.

Από τις 11 το πρωί, πυκνά σύννεφα είχαν ήδη καλύψει τον αττικό ουρανό, με τις βροχές να εκδηλώνονται με αυξανόμενη ένταση σε μεγάλο τμήμα του νομού, δημιουργώντας σκηνικό που θυμίζει περισσότερο… Νοέμβριο.

Η βροχόπτωση, σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ξεκίνησε να κάνει αισθητή την παρουσία της από την «καρδιά» της Αθήνας, καθώς έντονα φαινόμενα καταγράφονται στο Γκάζι, τα Πατήσια και τους Αμπελοκήπους.

Βροχές εκδηλώνονται, μεταξύ άλλων, στη Δάφνη, τον Υμηττό, τον Βύρωνα, την Καισαριανή και τη Νέα Σμύρνη, στο Ψυχικό, στου Παπάγου, το Νομισματοκοπείο, την Αγία Παρασκευή, το Μαρούσι, τη Μεταμόρφωση, την Κηφισιά, φτάνοντας μέχρι το Τατόι, αλλά και ανατολικότερα, προς τον Γέρακα και το Κορωπί.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία «χτυπά» και το παραλιακό μέτωπο στα νότια, με τις βροχοπτώσεις να γίνονται έντονες στο Παλαιό Φάληρο (καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Φαλήρου), την Ηλιούπολη και τον Άγιο Κοσμά. Ανάλογη είναι η εικόνα προς τον Πειραιά και τις δυτικές συνοικίες της Αττικής, με τα φαινόμενα να εντείνονται στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά, τη Νίκαια, τον Κορυδαλλό, το Πέραμα, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι.

Πού θα βρέξει σήμερα

Για σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου, το Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στην Κεντρική Μακεδονία (κυρίως Χαλκιδική) και σε νησιωτικά τμήματα του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις προοδευτικά θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και καταιγίδες στα περισσότερα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά. Στα Επτάνησα και στην Κρήτη οι καταιγίδες θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα νότια ηπειρωτικά και στα Επτάνησα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας βροχές και τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στην αρχή της ημέρας, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν εκ νέου από τις μεσημεριανές ώρες. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα, κυρίως στα νότια τμήματα του νομού και της πόλης της Αθήνας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 24-27, στη Θεσσαλία από 12 έως 25-27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 24-27, στα Επτάνησα από 14 έως 25-27 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.