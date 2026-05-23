Καιρός: Κορυφώνεται η αστάθεια – Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Η ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα, φαίνεται πως θα είναι η σημερινή όπου ο καιρός θα είναι εντελώς φθινοπωρινός.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς τα δυτικά τμήματα της Κρήτης, δηλαδή γενικότερα το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις ήδη από τις πρωινές ώρες.

Βροχές θα απασχολήσουν γενικότερα τα ανατολικότερα τμήματα της χώρας το πρωί, ενώ τοπικές καταιγίδες αναμένονται προς τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Και στην Αττική ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Σταδιακά όμως, καθώς θα βαδίζουμε προς το μεσημέρι, η αστάθεια θα αρχίσει να ενισχύεται και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αλλά και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως προς την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική και δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές χαλαζοπτώσεις αλλά και ισχυρές ριπές ανέμων.

Η Αττική, δεν φαίνεται να βρίσκεται στον πυρήνα της πιο έντονης αστάθειας, ωστόσο τις πολύ πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, ενώ μέχρι και το μεσημέρι δεν αποκλείονται μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Όσο θα βαδίζουμε προς το απόγευμα, ο καιρός θα βελτιώνεται και η αστάθεια θα περιορίζεται.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου 2026, τις πρωινές ώρες όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε τοπικό επίπεδο στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στην Κεντρική Μακεδονία (κυρίως Χαλκιδική) και σε νησιωτικά τμήματα του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις προοδευτικά θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και καταιγίδες στα περισσότερα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά. Στα Επτάνησα και στην Κρήτη οι καταιγίδες θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα νότια ηπειρωτικά και στα Επτάνησα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 24-27, στη Θεσσαλία από 12 έως 25-27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 24-27, στα Επτάνησα από 14 έως 25-27 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές και τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στην αρχή της ημέρας, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν εκ νέου από τις μεσημεριανές ώρες. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα, κυρίως στα νότια τμήματα του νομού και της πόλης της Αθήνας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.