Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες πριν τη... φθινοπωρινή Πρωτομαγιά

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός σήμερα με τις συνθήκες να είναι άκρως... ανοιξιάτικες. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κεντρικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20 βαθμούς), 10 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 9 έως 24 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 7 έως 22 βαθμούς), 12 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 21 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 23 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 15 έως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Καρπάθιο Πέλαγος ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς.