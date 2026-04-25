Καιρός: Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο – Οι δύο περιοχές που θα επιμείνουν... φθινοπωρινά

Σήμερα Σάββατο, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος με πιο υψηλές θερμοκρασίες συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες.

Μόνο στα νότια νησιωτικά τμήματα ο καιρός θα παραμείνει άστατος και βροχερός. Αυξημένη συννεφιά και βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, στις νότιες Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη όμως θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, με σταδιακή βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, ένα διαφορετικό πρόσωπο ο καιρός, με ηλιοφάνεια και καλές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Η Κυριακή θα είναι μια άκρως ανοιξιάτικη μέρα στις περισσότερες περιοχές, με αρκετό ήλιο, ενώ τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι καλός, με αρκετό ήλιο σε όλη τη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου 2026, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 24, στη Θεσσαλία από 9 έως 24, στην Ήπειρο από 7 έως 21, στη Στερεά και στις Πελοπόννησο από 7 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 23, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 20 και στην Κρήτη από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί ίδιας έντασης. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.