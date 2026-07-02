Καιρός: Από τα 38άρια σε καταιγίδες και χαλάζι – Έρχονται επικίνδυνα μελτέμια 8 μποφόρ το Σαββατοκύριακο

Σε φάση έντονης μεταβολής εισέρχεται ο καιρός τα επόμενα εικοσιτετράωρα, καθώς η παρατεταμένη ζέστη δίνει σταδιακά τη θέση της σε μια ισχυρή ατμοσφαιρική αστάθεια.

Αν και τα ανατολικά τμήματα της χώρας θα συνεχίσουν να φλέγονται για λίγο ακόμα, τα πρώτα έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις είναι ήδη προ των πυλών, ενώ το Σαββατοκύριακο φέρνει θυελλώδεις ανέμους και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σήμερα: Μικρή ανάσα δροσιάς και μπουρίνια στα βόρεια

Η ημέρα ξεκίνησε με ήπιο σκηνικό, ωστόσο από το μεσημέρι το σκηνικό αλλάζει δραματικά. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν μπόρες από τη Θράκη μέχρι και την Πελοπόννησο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλία και η ανατολική Στερεά θα βρεθούν στο «κόκκινο» της ζέστης με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, λόγω των εξασθενημένων ανέμων. Αντίθετα, στα δυτικά και βόρεια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, μην ξεπερνώντας τους 36 βαθμούς.

Παρασκευή και Σάββατο: Κορυφώνεται η αστάθεια – Στο «στόχαστρο» και η Αττική

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα ενισχυθεί και θα επεκταθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλάζι και κεραυνοί) θα εντοπίζονται στην Πίνδο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρες μπόρες αναμένονται και στα βόρεια ορεινά της Αττικής.

Το Σάββατο οι ισχυρές καταιγίδες θα επιμείνουν, «χτυπώντας» κυρίως:

Την Πελοπόννησο

Τη δυτική Στερεά

Τα νότια και ανατολικά ηπειρωτικά

Την Αττική

Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, υποχωρώντας στους 32 με 34 βαθμούς στα ανατολικά. Ωστόσο, οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ, σημαίνοντας συναγερμό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Μελτέμια 8 Μποφόρ: Στο επίπεδο 4 ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Από την Κυριακή οι βροχές περιορίζονται σημαντικά (κυρίως στην Πελοπόννησο), αλλά η προσοχή των αρχών στρέφεται στο Αιγαίο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν δραματικά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η αναβάθμιση του πυρομετεωρολογικού κινδύνου στην Κατηγορία 4 (Πολύ Υψηλή) καθιστά την Κυριακή και τη Δευτέρα εξαιρετικά επικίνδυνες ημέρες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Η θερμοκρασία θα επανέλθει σε κανονικά ή και ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα, προσφέροντας την πολυπόθητη δροσιά, αλλά η επιφυλακή για τους θυελλώδεις ανέμους παραμένει στο μέγιστο βαθμό.