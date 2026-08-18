Άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες της Πέμπτης.

Από την Παρασκευή 19/8 αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει το Σαββατοκύριακο τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα για σήμερα οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, τα ορεινά της Κρήτης, καθώς και ορεινές περιοχές των νησιών του Ιονίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ.

Δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Αττική, κυρίως στα ορεινά, όπως η Πάρνηθα και ο Υμηττός.

Αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ η κακοκαιρία θα πλήξει από την Πελοπόννησο έως την οροσειρά της Πίνδου, ενώ περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Πέμπτη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα ζεστό, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου.