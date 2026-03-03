Καιρός: Αυξάνονται οι νεφώσεις, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ο καιρός διατηρεί την ανοιξιάτικη διάθεση, με απουσία αξιόλογων φαινομένων και ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή.

Σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, αναμένονται περισσότερες νεφώσεις, χωρίς όμως αξιόλογες βροχοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και τοπικά θα φτάσει τους 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Την Τετάρτη οι βοριάδες θα ενισχυθούν εκ νέου στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Πέμπτη και Παρασκευή δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, έως τη Θεσσαλία και το βόρειο Αιγαίο. Ωστόσο, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι περιορισμένα και δεν εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά περιοχές όπως ο Έβρος.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, αναμένονται καλές καιρικές, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια χώρα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 16-18, στην Ήπειρο από 4 έως 15-16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 17-17 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Κυθήρων και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, τοπικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη Οι άνεμοι θα από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς.