Καιρός: «Βράζει» η χώρα - Η περιοχή όπου η αισθητή θερμοκρασία άγγιξε τους 50 βαθμούς

Πολύ υψηλή θερμοκρασία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες ανά την Ελλάδα, ενώ σε πολλές περιοχές οι τιμές είναι οι υψηλότερες του φετινού καλοκαιριού, όπως παραθέτει το meteo.gr.

Παρότι δεν καταγράφονται ιδιαίτερα ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες, αυτό που καθιστά την κατάσταση δύσκολη αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο η ένδειξη του υδραργύρου καθαυτή, όσο η παρατεταμένη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές υγρασίας, που κάνουν την αισθητή ζέστη σχεδόν ανυπόφορη.

Οι κορυφαίες αισθητές θερμοκρασίες στην Ελλάδα, Πέμπτη 27/8 | meteo.gr

Στη δυτική Ελλάδα, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία άγγιξε ακόμη και τους 46 - 48°C τις τελευταίες ημέρες. Χθες, Πέμπτη 27 Αυγούστου, η μέγιστη τιμή καταγράφηκε στο Αιτωλικό, φτάνοντας τους 49.9°C.



Εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατά τις νυχτερινές ώρες το θερμόμετρο δεν υποχωρεί επαρκώς, στερώντας από τον πληθυσμό την απαραίτητη νυχτερινή ανακούφιση.