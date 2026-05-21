Καιρός: Βροχερό σκηνικό και σήμερα - Μέχρι πότε θα κρατήσουν, τι θα γίνει στην Αττική

Στροφή έκανε ο καιρός με βροχές να εκδηλώνονται σε μεγάλο μέρος της Αττικής. Μέχρι πότε θα κρατήσουν τα φαινόμενα.

Βροχή στην Αθήνα | Eurokinissi
Φθινοπωρινή στροφή έκανε ο καιρός, όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, με βροχές να εκδηλώνονται σε μεγάλο μέρος της Αττικής.

Τα φαινόμενα, για την ώρα, δεν έχουν μεγάλη ένταση, αλλά έχουν διάρκεια, με συνέπεια να προκληθεί μποτιλιάρισμα σε αρκετούς δρόμους αλλά και να βραχούν οι… απροετοίμαστοι.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη αναμένεται να ενισχύσει τις συνθήκες καιρικής αστάθειας που ήδη επικρατούν στη χώρας μας.

Έτσι, από την Παρασκευή 22/05 έως τουλάχιστον τη Δευτέρα 25/05, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ ευνοείται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται τόσο ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας, όσο και ο νομός και η πόλη της Θεσσαλονίκης.

