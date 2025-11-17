Καιρός: Βροχές από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη - Πότε πλησιάζει ο χειμώνας

Για «χειμωνιάτικο τοπίο» την τρέχουσα εβδομάδα κάνει λόγο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ενημερώνοντας ότι βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλη τη χώρα μέχρι και την Πέμπτη (20/11).

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησης του στο Facebook, προειδοποιεί για κακοκαιρία με βροχές στα βορειοδυτικά της χώρας από σήμερα, οι οποίες στα μέσα της εβδομάδας θα επηρεάσουν και αρκετές ακόμη περιοχές.

Ειδικότερα, στο Ιόνιο και το Βορειοδυτικό Αιγαίο, αναφέρει ότι οι άνεμοι θα έχουν μεγάλη ένταση.

Καιρός: Τι ισχύει για σήμερα

Σχετικά με τον καιρό για σήμερα (17/11), δήλωσε ότι αν και θα έχουμε ήπιο καιρό, προς τη νύχτα θα αρχίσουν να σημειώνονται αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές.

Μάλιστα, δεδομένης της υγρασίας το κρύο φαίνεται πιο έντονο, ειδικότερα για τα ηπειρωτικά της χώρας.

Το παράδοξο ωστόσο είναι, ότι από το μεσημέρι και μετά, ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 18 βαθμούς.

Κακοκαιρία μέχρι και την Πέμπτη

Αύριο (18/11) Τρίτη, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα (Ήπειρος, βόρειο Ιόνιο, δυτική Μακεδονία) και λίγο πιο νότια.

Την Τετάρτη (19/11) η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές, με έντονα φαινόμενα στη βορειοδυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Μάλιστα κάποιες περιοχές μπορεί να αντιμετωπίσουν πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το κύμα έχει ιδιαίτερη δυναμική.

Τα έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στη βορειοδυτική Ελλάδα, το βόρειο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα, με μεγάλο όγκο βροχής έως την Τετάρτη.

Κοντά στην Πέμπτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει και άλλες περιοχές με χαμηλότερη ένταση.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Τέλος, η πρώτη πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη σε ότι αφορά το Σαββατοκύριακο, κάνει λόγο για πτώση θερμοκρασίας.

Το χειμωνιάτικο σκηνικό θα γίνει πιο αισθητό την Κυριακή και τη Δευτέρα.

