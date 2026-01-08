Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι – Πτώση της θερμοκρασίας

Άστατος θα είναι από σήμερα Πέμπτη ο καιρός καθώς αναμένεται αλλαγή σκηνικού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤnews, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου φεύγει ο νοτιάς και τη θέση του θα πάρει ένας δυτικός άνεμος εξίσου θυελλώδης, που θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ.

Θα καναλίζεται με την τοπογραφία και θα έχουμε θέματα τόσο στον Κορινθιακό και στα ανατολικά ηπειρωτικά όσο και στα πελάγη, με πολύ μεγάλες εντάσεις. Όμως θα εξασθενήσουν οι βροχές και καταιγίδες.

Ο δυτικός άνεμος θα φέρει μια πτώση της θερμοκρασίας αλλά και κάποια χιόνια, αξιόλογα, κυρίως σε περιοχές ορεινές και ημιορεινές της Ηπείρου. Στο Μέτσοβο θα χιονίσει πολύ.

Ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα αύριο, ωστόσο το Σάββατο αναμένεται νέο σύστημα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, σταδιακά όμως έως το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν, κατά κύριο λόγο, στα δυτικά, νοτιοδυτικά, βόρεια, ανατολικά και νοτιοανατολικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νοτιοανατολικά έως το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 7 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 16, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 0 έως 10, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 12, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16, στις Κυκλάδες από 10 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 17 και στην Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματά του έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από τις πρώτες πρωινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.