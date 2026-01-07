Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Νέο κύμα έντονης κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν από την Τρίτη (06/01) στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, όπου σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής, ξεπερνώντας τους 100 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη, με αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 9, ενώ η θερμοκρασία παραμένει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας τους 21 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη έως 23.

Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιθανή καταιγίδα το βράδυ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 20 βαθμούς. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές μέσα στην ημέρα, με θερμοκρασίες από 11 έως 17 βαθμούς.

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ έως και το πρωί της Πέμπτης, με έμφαση στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και άνεμοι 8 με 9 μποφόρ.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού. Οι ισχυρές βροχές θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με χιονοπτώσεις στα ορεινά και παγετό τις πρωινές ώρες. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν διαστήματα βελτιωμένου καιρού.