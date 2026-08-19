Καιρός: Βροχές και καταιγίδες πριν τον καύσωνα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως τα μεσημέρια και τα απογεύματα, όμως το σκηνικό αλλάζει από την Παρασκευή.

Η θερμοκρασία θα πάρει την ανηφόρα και το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου.

Μέχρι τότε, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης, καθώς και ορεινές περιοχές των νησιών του Ιονίου.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες και στην Αττική, κυρίως στα ορεινά της Πάρνηθας και του Υμηττού.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 34-36 βαθμούς, ενώ τοπικά στον Θεσσαλικό Κάμπο θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα κυρίως της Δυτικής και Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα Επτάνησα και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 31-33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33-35 και τοπικά 36 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 35-37, στην Ήπειρο από 17 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 34-36 και ενδεχομένως τοπικά 37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 33-34 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 31-33 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα περισσότερα τμήματα του Αιγαίου θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4μποφόρ. Άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.