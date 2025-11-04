Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Άκρως φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός σήμερα. Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με εξαίρεση ίσως το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά, κυρίως σε Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, σε Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.

Στην Αττική θα επηρεαστεί από αυτή τη μεταβολή και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες και πιθανώς ισχυρά φαινόμενα οπότε και μπορεί να υπάρξουν τοπικά πλημμυρικά ζητήματα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 4/11/2025, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βόρειοι άνεμοι αρχικά ασθενείς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε εντάσεις έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και από τις απογευματινές ώρες αναμένονται βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.